В Петербурге продолжается онлайн-голосование за благоустройство береговой линии Охты

Участниками голосования в текущем году стали два варианта обустройства берегов Охты.

Онлайн-голосование по выбору концепции благоустройства прибрежной зоны реки Охты продолжается на портале государственных услуг в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

В пресс-релизе администрации Красногвардейского района Петербурга сообщается, что ознакомиться и проголосовать за понравившуюся концепцию можно на соответствующем ресурсе.

Участниками голосования в текущем году стали два варианта обустройства берегов Охты: первый охватывает пространство от музейного комплекса "Уткина дача" до моста Энергетиков, второй простирается вдоль берега от моста Шаумяна до Красного судостроителя.

Ранее мы сообщили о том, что в 2026 году в Петербурге планируют благоустроить 842 объекта. В следующем году администрации районов, комитет по благоустройству и муниципальные власти Петербурга планируют провести благоустройство 842 объектов. На 85% из них отсутствуют координационные замечания. Эти работы не пересекаются с другими, поэтому вероятность их реализации велика, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского