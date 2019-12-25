В 2026 году в Петербурге планируют благоустроить 842 объекта

На 85% из них отсутствуют координационные замечания.

В следующем году администрации районов, комитет по благоустройству и муниципальные власти Петербурга планируют провести благоустройство 842 объектов. На 85% из них отсутствуют координационные замечания. Эти работы не пересекаются с другими, поэтому вероятность их реализации велика, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Пока это лишь планы. Они могут быть скорректированы заказчиками в зависимости от различных факторов. Но цифра показывает, что Петербург не стоит на месте и развивает свою городскую среду для жителей. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: работы по благоустройству стартовали на 30 объектах в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)