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В 2026 году в Петербурге планируют благоустроить 842 объекта
Сегодня, 9:59
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В 2026 году в Петербурге планируют благоустроить 842 объекта

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На 85% из них отсутствуют координационные замечания.

В следующем году администрации районов, комитет по благоустройству и муниципальные власти Петербурга планируют провести благоустройство 842 объектов. На 85% из них отсутствуют координационные замечания. Эти работы не пересекаются с другими, поэтому вероятность их реализации велика, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

Пока это лишь планы. Они могут быть скорректированы заказчиками в зависимости от различных факторов. Но цифра показывает, что Петербург не стоит на месте и развивает свою городскую среду для жителей. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: работы по благоустройству стартовали на 30 объектах в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: благоустройство, гати петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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