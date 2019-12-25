Работы по благоустройству стартовали на 30 объектах в Петербурге

Например, в Центральном районе обновляется сквер Соловьева-Седого.

Благоустройство территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды" идет полным ходом в Петербурге. В настоящее время работы стартовали на 30 объектах, сообщил председатель комитета по благоустройству Северной столицы Сергей Петриченко.

Например, в Центральном районе обновляется сквер Соловьева-Седого на Невском проспекте между домами 148 и 150. Пространство оформят в музыкальной тематике. Будут обустроены детские площадки с современным игровым комплексом, песочницей и качалками. А еще предусмотрены увеличение газона и высадка деревьев.

В Колпино на набережной Ижоры продолжаются работы по организации устройства наружного освещения. Помимо этого, почти готов сквер на пересечении улиц Некрасова и Маяковского. Там размещены детское игровое оборудование, скамейки с урнами.

В рамках реализации проектов специалисты уделяют особое внимание современным тенденциям в ландшафтной архитектуре на основе исторического контекста. Всегда учитываются архитектурно-стилистические особенности застройки, пешеходная нагрузка, природная составляющая и, конечно, мнение петербуржцев. Сергей Петриченко, председатель комитета по благоустройству Петербурга

Ранее мы перечислили пространства, благоустроенные за последний год по этой федеральной программе.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко