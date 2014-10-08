Филин Емеля из Ленинградского зоопарка показал, как качественно отдыхать

Емеля очень спокойный и быстро привыкает к людям.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 15 июня показали дремлющего филина Емелю.

После рабочей недели хочется не обращать внимания ни на кого и просто подремать. Емеле точно никто в этом деле помешать не сможет. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Отмечается, что Емеля очень спокойный и быстро привыкает к людям. По словам сотрудников учреждения, лучшая реакция филина на человека во время уборки – игнорирование. Если он не обращает внимания, то абсолютно доверяет.

Емеля родился в зоопарке 15 лет назад. Сейчас он живет в отделе контактных животных.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как проходит тренинг абиссинских рогатых воронов.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка