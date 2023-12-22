В Ленинградском зоопарке рассказали, как отличить филина от совы

Кроме того, учреждение показало филина Емелю.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 12 марта рассказали, как отличить обыкновенного филина от совы. Кроме того, учреждение показало филина Емелю.

Отличить обыкновенного филина от других сов довольно просто. Все благодаря длинным пучкам перьев на голове и большим ярко-оранжевым глазам. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

А Емеля родился в зоопарке 15 лет назад. Сейчас он живет в отделе контактных животных. По словам киперов, филин очень спокойный, однако нервировать его могут вороны. Помимо этого, Емеля не любит резких движений и шум.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам показали самку андского кондора Еву из Ленинградского зоопарка.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка