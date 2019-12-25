Политех в Петербурге приобретет аппаратуру для создания наноматериалов

Общая сумма субсидий составила 4,2 млрд рублей, из которых 42 млн получил петербургский Политех.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что петербургский политехнический университет Петра Великого приобретет аппаратуру для создания наноматериалов. Об этом сообщает ТАСС.

Аппаратуру приобретают по нацпроекту "Наука". Отмечается, что с её помощью специалисты также изучат фазовый состава порошков.

Напомним, что комиссия Минобрнауки РФ утвердила гранты для 89 научных организаций. Общая сумма субсидий составила 4,2 млрд рублей. Петербургский политехнический университет Петра Великого получит 42 млн.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на карантин закрыты 55 классов в 23 школах.

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