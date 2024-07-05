"Газпромнефть-СМ" и Санкт-Петербургский политехнический университет заключили соглашение о сотрудничестве

Студенты одного из крупнейших технических вузов России смогут проходить стажировку на производственных площадках компании.

Компания "Газпромнефть – смазочные материалы" и Санкт-Петербургский политехнический университет подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает разработку специальных программ обучения, экспертный обмен опытом и совместную научно-исследовательскую деятельность.

Студенты одного из крупнейших технических вузов России смогут проходить стажировку на производственных площадках компании, получат возможность познакомиться с работой современного оборудования и изучить процесс производства масел под руководством наставников. Специалисты компании выступят в качестве преподавателей и руководителей дипломных проектов учащихся.

Как отметил генеральный директор "Газпромнефть-СМ" Анатолий Скоромец, взаимодействие с ведущими высшими и средне-специальными учебными заведениями является частью масштабной работы компании по формированию кадрового резерва для российской промышленности.

Вместе с лучшими учебными заведениями мы формируем новое поколение специалистов, которым предстоит определять будущее отрасли уже завтра. Для нас это стратегическая инвестиция в таланты и развитие индустрии в целом, Анатолий Скоромец, генеральный директор "Газпромнефть-СМ"

По словам ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрея Рудского, партнерские отношения с компанией являются важным шагом для вуза.

Он подтверждает, что наш научный и образовательный потенциал востребован на самом высоком уровне. Заключенное соглашение позволит нашим студентам получить уникальный старт в профессии, а промышленности — новые квалифицированные кадры. Андрей Рудской, ректор СПбПУ

Студенты регулярно проходят стажировку на заводах компании. В этом году в практике участвовали почти 150 человек, часть из которых была принята в штат или включена в кадровый резерв.

Фото: Дмитрий Верхоробин