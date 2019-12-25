В Пулково открыли фотовыставку о научных достижениях Политеха

Аэропорт превратился в галерею научных открытий.

В Санкт-Петербурге завершен крупный комплекс работ по организации дорожного движения за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

В рамках программы в городе построили пять новых светофорных объектов и модернизировали 11 существующих. На 52 адресах установили 105 современных светофоров типа Т.7, обеспечивающих лучшую видимость и безопасность. Также заменили 5 627 дорожных знаков и нанесли 682 227,7 кв. м разметки.

Для повышения безопасности пешеходов обустроили 30 новых нерегулируемых переходов и установили 74 искусственные неровности. На 87 адресах занижен бордюрный камень для удобства маломобильных граждан. До конца года аналогичные работы проведут еще на 33 объектах.

Кроме того, с 6 октября на Комендантском проспекте запущена выделенная полоса для общественного транспорта. Она соединяет станцию метро "Комендантский проспект" с жилыми кварталами "Чистое небо" и позволила повысить скорость и удобство поездок, отметили в Комтрансе.

