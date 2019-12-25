За девять месяцев аэропорт Пулково обслужил почти 16 млн пассажиров

Пассажиропоток на международных направлениях увеличился на 13%.

С начала 2025 года петербургский аэропорт Пулково обслужил около 16 млн человек, из них 12,3 млн пассажиров воспользовались внутренними рейсами. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что пассажиропоток на международных направлениях увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,6 млн человек). По стране топ направлений возглавили Москва, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург. Среди международных рейсов наиболее популярны Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Ташкент.

Кроме того, значительный прирост показали следующие направления: Монастир (+550%), Наманган (+156%), Алматы (+150%), Ургенч (+51%) и Чэнду (+39%). Открылись в этом году перелеты в Санью и Брест.

Ранее на Piter.TV: общественным транспортом Петербурга с начала года воспользовались почти 1,3 млрд раз.

Фото: Piter.TV