Общественным транспортом Петербурга с начала года воспользовались почти 1,3 млрд раз

За девять месяцев 2025 года общественным транспортом Петербурга воспользовались около 1,3 млрд раз. Это на 10 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, 515,3 млн пассажиров перевезено метрополитеном, 207 млн человек – трамваями и троллейбусами, а 552,5 млн – автобусами. Также за этот период запустили два троллейбусных маршрута (№№51, 52) и два автобусных (№№209, 168).

Кроме того, отмечается, что выдано порядка 49,2 млрд рублей субсидий ГУП "Пассажиравтотранс", ГУП "Горэлектротранс" и ГУП "Петербургский метрополитен". Доходы от перевозок составили 39,2 млрд рублей: 15,4 млрд рублей – наземным транспортом и 23,8 млрд рублей – метро.

Фото: Piter.TV