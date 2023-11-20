С 1 октября заработает соцмаршрут № 478 для жителей Петербурга и Ленобласти

Теперь до Московской и Павловска можно доехать на социальном маршруте

С 1 октября в Ленинградской области и Санкт-Петербурге начинает работу социальный маршрут № 478 "п. Лукаши – г. Санкт-Петербург, ст. метро "Московская", который заменяет маршрут К-545. Решение о запуске принято по обращениям жителей.

Маршрут рассчитан на льготные категории граждан, на линии выйдут низкопольные автобусы увеличенной вместимости, оснащенные электронными табло с бегущей строкой, голосовыми оповещениями о остановках и терминалами для безналичной оплаты. Формат работы маршрута скорректирован: рейсы будут выполняться в сообщении с железнодорожным вокзалом Павловск и станцией метро "Московская".

Расписание движения от п. Лукаши до г. Павловск включает рейсы с 5:10 до 18:40, в обратном направлении — с 6:00 до 19:40. От п. Лукаши до ст. м. "Московская" автобусы будут отправляться с 6:30 до 17:40, обратный маршрут — с 7:30 до 18:00.

Фото: Piter.TV