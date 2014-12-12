В Политехническом университете создана площадка для гонок дронов

В Политехническом университете Петра Великого создали тренировочную площадку для гонок дронов. Пилоты готовятся там к соревнованиям, пишет 13 марта телеканал "Санкт-Петербург".
Ребятам помогают VR-очки, позволяющие ощутить себя на борту беспилотника.
Я перекатился из другого вида спорта, из робототехники. Пришел, потому что хотелось больше соревновательного духа. По своим физиологическим параметрам я в обычный спорт не особо метил, искал что-то на стыке скорости, реакции и, по возможности, еще с компьютером. И пришел в гонки дронов.
Тимур Ахметханов, студент второго курса
Первая сборная в Политехе появилась в начале 2026 года. В команде есть и девушки.
Меня укачивает, честно. Да, я не могу долго смотреть в экран. Переключаюсь на стенку, смотрю в одну точку, прихожу в себя и только после этого продолжаю.
Ирина Опрышко, студентка
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
