В Политехническом университете создана площадка для гонок дронов

В Политехническом университете Петра Великого создали тренировочную площадку для гонок дронов. Пилоты готовятся там к соревнованиям, пишет 13 марта телеканал "Санкт-Петербург".

Ребятам помогают VR-очки, позволяющие ощутить себя на борту беспилотника.

Я перекатился из другого вида спорта, из робототехники. Пришел, потому что хотелось больше соревновательного духа. По своим физиологическим параметрам я в обычный спорт не особо метил, искал что-то на стыке скорости, реакции и, по возможности, еще с компьютером. И пришел в гонки дронов. Тимур Ахметханов, студент второго курса

Первая сборная в Политехе появилась в начале 2026 года. В команде есть и девушки.

Меня укачивает, честно. Да, я не могу долго смотреть в экран. Переключаюсь на стенку, смотрю в одну точку, прихожу в себя и только после этого продолжаю. Ирина Опрышко, студентка

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"