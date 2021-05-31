Студенческая лига гонок дронов объединила 54 пилота из 16 вузов Петербурга

Второй этап соревнований прошёл в спортивно-техническом патриотическом центре имени Суворова на Коломяжском проспекте.

В Петербурге на Коломяжском проспекте состоялся второй этап студенческих соревнований воздушных беспилотников. За звание лучшего боролись 54 пилота из 16 вузов города. Губернатор Александр Беглов, посетивший мероприятие, подчеркнул важность подготовки профессионалов для отрасли.

Соревнования помогают объединить молодых специалистов в области эксплуатации и обслуживания беспилотных авиационных систем. Наш город — один из лидеров в разработке и производстве беспилотников, и для нас очень важно готовить профессионалов, которые будут развивать эту важнейшую отрасль. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Организаторами выступили Федерация гонок дронов Санкт-Петербурга, Университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича и АНО ДПО СТПЦ имени Суворова. Соревнования проходят ежемесячно с апреля по ноябрь (всего восемь этапов) по двум дисциплинам: "технический симулятор" и гонки беспилотных воздушных судов.

Традиционно в рамках этапа была организована выставка с интерактивными зонами. Гости смогли сразиться в лазертаг, потренироваться в стрельбе, изучить роботов, собранных студентами, а также познакомиться с основами тактической медицины под руководством ветеранов специальной военной операции.

Студенческая лига гонок дронов Санкт-Петербурга — первая в России ассоциация, созданная для привлечения молодёжи в отрасль БАС и кадрового обеспечения нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". До конца года планируется привлечь более 50 учебных заведений, а в перспективе создать и школьную лигу.

По итогам каждого из восьми этапов формируются рейтинги лучших пилотов. В декабре состоится финал, где среди сильнейших разыграют призовой фонд. Следующий этап запланирован на 20 июня.

