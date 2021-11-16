Держали курс на Москву: к этому часу Минобороны уничтожили восемь беспилотников ВСУ 

На месте обломков дежурят спецслужбы.

К этому часу уничтожены восемь беспилотных систем ВСУ, которые летели к столице. Их оперативно обнаружили силами ПВО Министерства обороны страны. Мэр Москвы Сергей Собянин докладывает в своем канале в Макс об актуальной обстановке в воздушном пространстве.

На данный момент сообщается уже о восьми беспилотниках, которые пытались долететь до столицы. На месте обломков работают специалисты экстренных служб. Официальной информации о пострадавших не поступало. Последние данные об уничтожении БПЛА поступали в 15:43.

Ранее сообщалось, что БПЛА попал в столичную многоэтажку, никто не пострадал. ЧП случилось в районе Мосфильмовской. Для жильцов дома дежурили автобусы, там они могли погреться. Кроме того, в Минобороны за прошедшую ночь уничтожили почти 120 украинских аппаратов. В том числе, в небе над Астраханской, Ростовской и Саратовской областями.

