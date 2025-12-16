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ВСУ применили новые дроны "Бегемот" для ударов по Крыму
Сегодня, 18:08
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ВСУ применили новые дроны "Бегемот" для ударов по Крыму

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Украинские БПЛА способны развивать скорость до 200 километров в час.

Подразделения Вооруженных сил Украины используют новый тип беспилотников "Бегемот" для ударов по Крыму и другим российским регионам. Об этом сообщил Telegram-канал "Два майора".

В публикации отметили, что минувшей ночью противник атаковал дронами Севастополь и Крым, целями ударов ВСУ стали энергетика и логистика.

Новые беспилотные летательные аппараты способны достигать дальность до 300 километров, также они могут развивать скорость до 200 километров и обладают боевой нагрузкой до 75 килограммов. "Бегемоты" являются аналогами иранских дронов Shahed.

В ночь на 9 июня средства российские ПВО сбили 140 украинских беспилотников. Под удар ВСУ попали восемь регионов, включая Крым – над полуостровом сбили 20 дронов.

В понедельник противник атаковал в Крыму пассажирский поезд, следовавший в Симферополь. Удар привел к гибели помощника машиниста. После нападения ВСУ было принято решение эвакуировать пассажиров всех поездов на территории полуострова.

Фото: pxhere.com

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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