В школе №54 Санкт-Петербурга открылось пространство для изучения дронов

В школе № 54 Красносельского района открылось новое пространство для изучения и программирования дронов. Проект "Авиаторы будущего" появился благодаря участию школы в городском конкурсе инициатив. Идея, предложенная учениками, получила грантовую поддержку, на которую и оборудовали кабинет для работы с дронами.
Был объявлен конкурс "Твой бюджет в школах", и, конечно, мы были заинтересованы в том, чтобы обновить материальную базу. Победитель обещали грант и три миллиона рублей. Наши девятиклассники предложили проект, связанный с беспилотными летательными аппаратами. Эта тема сейчас популярна и интересна детям, поэтому мы решили реализовать такую идею в школе.
Ольга Никитина, директор ГБОУ "Школа Красносельского района Санкт-Петербурга"
На выделенные средства в учебном заведении оборудовали специальное пространство для работы с дронами. Здесь появились зоны сборки устройств, симуляторы пилотирования и площадка для полетов.
Мы увидели очень интересный проект, реализованный ребятами, и результат действительно впечатляет. Школы участвуют в программе уже не первый год, и с каждым разом уровень подготовки инициатив становится выше
Светлана Енилина, председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга
Над проектом работала команда старшеклассников. Школьники самостоятельно разрабатывали идею и готовили проект с нуля.
Самым сложным было считать смету проекта — нужно было найти коммерческие предложения и понять, сколько стоит оборудование, чтобы уложиться в бюджет. В целом это была командная работа.
Святослав Шипилов, ученик 10 класса школы Красносельского района Санкт-Петербурга
В школе также развивают профильные направления, связанные с железнодорожной отраслью. По словам директора беспилотные летательные средства активно используются для мониторинга инфраструктуры.
Сейчас многие процессы отслеживаются с помощью дронов. Например, состояние железнодорожной инфраструктуры можно контролировать быстрее и удобнее, используя дроны.
Ольга Никитина, директор ГБОУ "Школа Красносельского района Санкт-Петербурга"
Заниматься в новом пространстве смогут ученики с пятого по одиннадцатый класс. Проект "Авиаторы будущего" поможет школьникам познакомиться с современными технологиями и сделать первые шаги в выборе будущей профессии.
Материал подготовили: Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.tv
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все