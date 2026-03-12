В школе №54 Санкт-Петербурга открылось пространство для изучения дронов

Новый класс появился благодаря инициативе учеников и поддержке городской программы "Твой бюджет в школах"

В школе № 54 Красносельского района открылось новое пространство для изучения и программирования дронов. Проект "Авиаторы будущего" появился благодаря участию школы в городском конкурсе инициатив. Идея, предложенная учениками, получила грантовую поддержку, на которую и оборудовали кабинет для работы с дронами.

Был объявлен конкурс "Твой бюджет в школах", и, конечно, мы были заинтересованы в том, чтобы обновить материальную базу. Победитель обещали грант и три миллиона рублей. Наши девятиклассники предложили проект, связанный с беспилотными летательными аппаратами. Эта тема сейчас популярна и интересна детям, поэтому мы решили реализовать такую идею в школе. Ольга Никитина, директор ГБОУ "Школа Красносельского района Санкт-Петербурга"

На выделенные средства в учебном заведении оборудовали специальное пространство для работы с дронами. Здесь появились зоны сборки устройств, симуляторы пилотирования и площадка для полетов.

Мы увидели очень интересный проект, реализованный ребятами, и результат действительно впечатляет. Школы участвуют в программе уже не первый год, и с каждым разом уровень подготовки инициатив становится выше Светлана Енилина, председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга

Над проектом работала команда старшеклассников. Школьники самостоятельно разрабатывали идею и готовили проект с нуля.

Самым сложным было считать смету проекта — нужно было найти коммерческие предложения и понять, сколько стоит оборудование, чтобы уложиться в бюджет. В целом это была командная работа. Святослав Шипилов, ученик 10 класса школы Красносельского района Санкт-Петербурга

В школе также развивают профильные направления, связанные с железнодорожной отраслью. По словам директора беспилотные летательные средства активно используются для мониторинга инфраструктуры.

Сейчас многие процессы отслеживаются с помощью дронов. Например, состояние железнодорожной инфраструктуры можно контролировать быстрее и удобнее, используя дроны. Ольга Никитина, директор ГБОУ "Школа Красносельского района Санкт-Петербурга"

Заниматься в новом пространстве смогут ученики с пятого по одиннадцатый класс. Проект "Авиаторы будущего" поможет школьникам познакомиться с современными технологиями и сделать первые шаги в выборе будущей профессии.

Материал подготовили: Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.tv