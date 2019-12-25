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В Петербурге на карантин закрыты 55 классов в 23 школах
Сегодня, 8:06
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на карантин закрыты 55 классов в 23 школах

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Также на двухнедельный карантин отправлена одна группа детского сада.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что в Петербурге уменьшилось количество классов на карантине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию. 

Как оказалось, в минувший вторник на карантине находилось 66 классов в 26 школах. В настоящее время, на дистанционном обучении —  55 классов в 23 школах.

Отмечается, что в Северной столице также на двухнедельный карантин отправлена одна группа детского сада.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов назвал главной задачей восстановление экономики Петербурга.

Фото:pixabay

Теги: карантин в школе спб, обучение спб, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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