В Петербурге на карантин закрыты 55 классов в 23 школах

В среду, 7 октября, стало известно о том, что в Петербурге уменьшилось количество классов на карантине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию.
Как оказалось, в минувший вторник на карантине находилось 66 классов в 26 школах. В настоящее время, на дистанционном обучении — 55 классов в 23 школах.
Отмечается, что в Северной столице также на двухнедельный карантин отправлена одна группа детского сада.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов назвал главной задачей восстановление экономики Петербурга.
Фото:pixabay
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