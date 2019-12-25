Беглов назвал главной задачей восстановление экономики Петербурга

Градоначальник заявил, что масштабного падения экономики на фоне кризиса удалось избежать.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым обсудил влияние пандемии коронавируса на экономические показатели Северной столицы. Встреча чиновников состоялась 6 октября. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

По словам градоначальника, масштабного падения экономики на фоне кризиса, вызванного COVID-19, удалось избежать. В настоящий момент главной задачей является скорейшее восстановление тех отраслей, которые наиболее всего пострадали. В их числе потребительский сектор, сферы туризма и культуры.

Так, в городе уже принято два пакета мер поддержки бизнеса. На эти цели предусмотрели более 18 млрд рублей.

Ранее губернатор Петербурга попросил Минздрав выделить инфекционные койки в федеральных медучреждениях.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов