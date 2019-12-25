Губернатор Петербурга попросил Минздрав выделить инфекционные койки в федеральных медучреждениях

Данное действие градоначальник попросил осуществить с 12 октября.

Стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов отправил письмо в адрес главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. По данным портала "Доктор Питер" от 6 октября, речь идет о том, что городу нужно повторно выделить места под инфекционные отделения для лечения пациентов, больных коронавирусом, в федеральных медицинских учреждениях. Данное действие градоначальник попросил осуществить с 12 октября.

Это связано с "ухудшением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и необходимостью сохранения резерва специализированного коечного фонда инфекционного профиля". Для города потребуются 264 койки университета имени Мечникова, 40 коек Педиатрического университета, 250 коек в Первом медицинском университете имени Павлова, а также 41 койка в НИИ фтизиопульмонологии.

Ранее мы сообщали о том, что юные петербуржцы смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях на осенних и зимних каникулах. Путевки смогут получить дети в возрасте от 7 до 15 лет, относящиеся к льготным категориям. Соответствующее постановление правительства города подписал губернатор.

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом действие постановления могут приостановить.

Фото: Piter.tv