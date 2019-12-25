Петербуржцам из льготных категорий выделят бесплатные путевки в лагерь на время каникул

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом действие постановления могут приостановить.

Юные петербуржцы смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях на осенних и зимних каникулах. Путевки смогут получить дети в возрасте от 7 до 15 лет, относящиеся к льготным категориям. Соответствующее постановление №791 подписал губернатор Александр Беглов.

Продожительность осенней смены составит 9 дней, зимней ― 12 дней. К льготным категориям относятся сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей или состоящие на учете в органах внутренних дел, дети медработников, которые оказывали помощь больным коронавирусом, а также дети-инвалиды от 7 до 17 лет.

Путевки будут оплачиваться за счет бюджета города. Заявление на их приобретение нужно подавать в районную администрацию или комитет по социальной политике.

Для детей работающих граждан и детей из спортивных и творческих коллективов путевка предоставляется с 60% компенсацией. В данном случае необходимо обратиться в комитет по образованию.

Если санитарно-эпидемиологическая ситуация ухудшится, действие постановления могут приостановить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Уполномоченный по правам ребенка проверит, в каких условиях содержатся суррогатные дети.

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