Уполномоченный по правам ребенка проверит, в каких условиях содержатся суррогатные дети

Омбудсмен посетит два агентства.

Завтра, 7 октября, Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина проверит, как организовано пребывание в Петербурге детей, рожденных от суррогатных матерей. Об этом сообщила пресс-служба Митяниной.

Во время рабочего выезда Уполномоченный по правам ребенка посетит два агентства репродуктивных технологий ― "СПАРТа" и "ИСА". Омбудсмен изучит документы и посмотрит, в каких условиях содержатся малыши, насколько обеспечена их безопасность, как реализуется связь с биологическими родителями ― гражданами иностранных государств.

Ранее стало известно, что в Петербурге нашли 1223 безнадзорных ребенка.

Фото: spbdeti.org