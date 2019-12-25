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Уполномоченный по правам ребенка проверит, в каких условиях содержатся суррогатные дети
Сегодня, 12:17
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nadezhda_sib

Уполномоченный по правам ребенка проверит, в каких условиях содержатся суррогатные дети

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Омбудсмен посетит два агентства.

Завтра, 7 октября, Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина проверит, как организовано пребывание в Петербурге детей, рожденных от суррогатных матерей. Об этом сообщила пресс-служба Митяниной.

Во время рабочего выезда Уполномоченный по правам ребенка посетит два агентства репродуктивных технологий ― "СПАРТа" и "ИСА". Омбудсмен изучит документы и посмотрит, в каких условиях содержатся малыши, насколько обеспечена их безопасность, как реализуется связь с биологическими родителями ― гражданами иностранных государств.

Ранее стало известно, что в Петербурге нашли 1223 безнадзорных ребенка. 

Фото: spbdeti.org

 

 

Теги: дети, суррогатная мать
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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