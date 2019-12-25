В Петербурге было найдено 1223 безнадзорных ребенка

Рабочая группа при уполномоченном по правам ребёнка в Петербурге подвела итоги первого полугодия 2020 года. В поле зрения полиции за это время попали 1223 безнадзорных ребенка. Об этом сообщила пресс-служба аппарата детского омбудсмена.
Родителям сразу же передали 798 детей, 389 человек были признаны нуждающимися в помощи государства. Это дети, ушедшие из дома или из учреждений образования и соцзащиты, а также приехавшие из других городов и не имевшие места жительства.
Также за эти полгода в Петербурге было произведено только 6 случаев изъятия детей из семьи. В прошлом году таких случаев было 16.
Ранее в Петербурге Анна Митянина помогла женщине вернуть сына.
Фото: pixabay
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