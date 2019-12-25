В Петербурге Анна Митянина помогла женщине вернуть сына

Женщине приходилось работать по ночам, ребенка забрали "за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Благополучно завершилась история матери, которая обратилась в аппарат Уполномоченного по правам ребенка Петербурга с просьбой помочь вернуть сына. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Женщина приехала с сыном из другого города, ей приходилось работать по ночам. Семья благополучная, мать не имеет вредных привычек, но она оказалась одна в трудной жизненной ситуации без помощи и поддержки. Часто ребенка она оставляла со своими знакомыми. Из-за этого мальчик попал в поле зрения субъектов профилактики, после чего был направлен в приют "Транзит". Комиссия привлекла женщину по ст. 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В течение пяти месяцев мать пыталась вернуть своего ребенка. После этого обратилась в аппарат Уполномоченного по правам ребенка Петербурга. Дело на контроль взяла Анна Митянина (уполномоченный по правам ребенка).

Была проведена большая работа – сбор и анализ информации, переговоры с органами опеки МО Обуховский, МО Ивановский и директором приюта "Транзит". Также были направлены запросы в вышестоящие инстанции, откуда получены ответы и положительная характеристика на мать, которая с ребенком зарегистрировалась по адресу пребывания в Невском районе.

Опеке были даны рекомендации ходатайствовать перед отделом образования о выдаче маме направления в круглосуточный детский сад и требовании незамедлительно вернуть мальчика в семью. Уже 3 сентября мальчика вернули матери.

В начале сентября трехлетнего петербуржца во второй раз украл агрессивный отец.

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