Иван Есипов (ЛДПР): "Давайте признаемся – полноценный отдых стал недоступным для российских детей"

На этой неделе одним из самых обсуждаемых событий стало заявление председателя ЛДПР Леонида Слуцкого о катастрофическом положении дел с летним отдыхом школьников. В качестве решения проблемы он предложил принять разработанный партией федеральный закон "О детском отдыхе".

Законопроект устанавливает единые стандарты качества и безопасности детского отдыха в летних лагерях, вводит меры поддержки для родителей и детей, а также предусматривает налоговые, арендные и тарифные льготы для организаторов. Документ также закрепляет гарантии для персонала и вводит систему сертификатов на путёвки. На первом этапе их номинал составит 20 тысяч рублей.

Месяц назад я столкнулся с проблемой – отправить своего крестника в летний лагерь. Казалось бы, задача простая, но как бы не так! Ценники заоблачные, спрос огромный, а мест почти нет. Иван Есипов, первый заместитель петербургского отделения ЛДПР

Согласно опросу, проведённому партийцем в соцсетях, более 40% респондентов считают, что детский отдых станет доступным, если количество лагерей увеличить в разы .

Этим летом в России свои двери для школьников открыли лишь 2 229 стационарных лагерей – в три раза меньше, чем в советские времена. Причем половина из них находится в частной собственности, что, по мнению ЛДПР, не позволяет государству регулировать стоимость путёвок.

Не надо обманываться! Мы провели мониторинг и выяснили, что 80 % официально заявленных летних лагерей работают на пришкольных площадках. А это лишь создаёт иллюзию доступности детского оздоровительного отдыха. Особенно несправедливо и остро проблема выглядит на фоне того, что в советский период городские лагеря были лишь дополнительным сервисом, который воспринимался родителями как летняя продлёнка и считался вынужденным и не самым удачным вариантом отдыха детей. Иван Есипов, первый заместитель петербургского отделения ЛДПР

В ЛДПР уверены: если предлагаемый комплекс мер будет принят, число мест в лагерях увеличится в 10 раз, а стоимость путёвок снизится вдвое. Внесенный законопроект могут рассмотреть уже в ходе ближайшей сессии Госдумы.

