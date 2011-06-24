Детский лагерь в Петербурге заплатит 150 тысяч рулей после отравления

Суд обязал лагерь Балтийский берег выплатить компенсацию родителям.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга взыскал с образовательного учреждения "Балтийский берег" 150 тысяч рублей по делу об отравлении детей в детском лагере. Суд признал факт причинения морального вреда. Об этом сообищла объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд рассмотрел иск о компенсации морального вреда, поданный в интересах несовершеннолетних, отдыхавших в лагере "Солнечный". В заявлении указывалось, что в период с 12.07.2024 по 01.08.2024 дети почувствовали ухудшение самочувствия после употребления пищи на территории лагеря.

В ходе разбирательства установлено, что у детей был диагностирован острый энтерит. Несовершеннолетние проходили лечение в медицинском учреждении в течение пяти дней. Представитель ответчика подтвердил факт заболевания, однако настаивал на отсутствии вины образовательного учреждения. Суд пришел к выводу, что лагерь как исполнитель услуг по оздоровлению был обязан обеспечить безопасные условия пребывания детей.

По итогам рассмотрения дела суд взыскал с ГБНОУ "Балтийский берег" 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа. Общая сумма взыскания составила 150 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV