Ипотечный брокер рассказал, как возместить квартирный ущерб из-за потопа

Эксперт подчеркнул, что обращение в суд на застройщика считается крайней мерой.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, как возместить квартирный ущерб из-за потопа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, для обращения в управляющую компанию или к застройщику необходимо установить причины случившегося и оценить нанесенный ущерб. Ракута посоветовал обратиться в соответствующие компании, чтобы получить независимую оценку. Брокер подчеркнул, что обращение в суд на застройщика считается крайней мерой, а также напомнил, что доказательством в суде будут являться видеозаписи и фото с ущербом.

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Фото: Piter.tv