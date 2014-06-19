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Ипотечный брокер рассказал, как возместить квартирный ущерб из-за потопа
Сегодня, 11:18
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Ипотечный брокер рассказал, как возместить квартирный ущерб из-за потопа

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Эксперт подчеркнул, что обращение в суд на застройщика считается крайней мерой.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, как возместить квартирный ущерб из-за потопа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, для обращения в управляющую компанию или к застройщику необходимо установить причины случившегося и оценить нанесенный ущерб. Ракута посоветовал обратиться в соответствующие компании, чтобы получить независимую оценку. Брокер подчеркнул, что обращение в суд на застройщика считается крайней мерой, а также напомнил, что доказательством в суде будут являться видеозаписи и фото с ущербом.

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Фото: Piter.tv

Теги: брокер, возмещение ущерба, квартиры, мнение эксперта, потоп
Категории: Лента новостей, Новости России,

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