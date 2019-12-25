Психолог Дугенцова рассказала, в каких случаях учителя могут следить за соцсетями детей

По словам эксперта, для этого нужен отдельный человек или группа людей.

Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, в каких случаях учителя могут следить за соцсетями детей. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, учителям хватает нагрузки на работе, а людям в возрасте будет непросто разобраться в специфике социальных сетей. Дугенцова считает, что для этого нужен отдельный человек или группа людей. Психолог отметила, что данная инициатива полезна в отношении учеников, у которых выявили какие-то проблемы, но улучшению отношений со школьниками это точно не поспособствует.

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Фото: Piter.tv