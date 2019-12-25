  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аналитик Анфиногенов рассказал, во сколько обойдется выпускной вечер в 2024 году
Сегодня, 15:31
95
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Аналитик Анфиногенов рассказал, во сколько обойдется выпускной вечер в 2024 году

0 0

По словам эксперта, затраты могут быть не только на одежду и внешний вид, но также и на застолье.

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов рассказал, во сколько обойдется выпускной вечер в школе в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам аналитика, затраты могут быть не только на одежду и внешний вид, но также и на застолье. Он подчеркнул, что среднее количество трат составит 15 тысяч рублей. Также Афиногенов назвал выпускной вечер "масштабным косплеем", когда родители выпускников "пытаются нарядить во взрослые одежды" вчерашних детей.

Ранее мы сообщали, что на Дальнем Востоке ввели в эксплуатацию крупнейший комплекс по утилизации шин.

Фото: Piter.tv

Теги: выпускной вечер, затраты, мнение эксперта, школа
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии