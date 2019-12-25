Аналитик Анфиногенов рассказал, во сколько обойдется выпускной вечер в 2024 году

По словам эксперта, затраты могут быть не только на одежду и внешний вид, но также и на застолье.

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов рассказал, во сколько обойдется выпускной вечер в школе в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам аналитика, затраты могут быть не только на одежду и внешний вид, но также и на застолье. Он подчеркнул, что среднее количество трат составит 15 тысяч рублей. Также Афиногенов назвал выпускной вечер "масштабным косплеем", когда родители выпускников "пытаются нарядить во взрослые одежды" вчерашних детей.

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Фото: Piter.tv