На Дальнем Востоке ввели в эксплуатацию крупнейший комплекс по утилизации шин

Производственные мощности комплекса позволяют перерабатывать до 10 тысяч тонн отходов ежегодно.

На Дальнем Востоке ввели в эксплуатацию крупнейший комплекс по обработке и утилизации шин в резиновую крошку. Об этом сообщил телеканал "360".

Комплекс был запущен в конце 2023 года в рамках "пилотного" проекта отраслевой программы по применению вторичных ресурсов и сырья из отходов в промышленном производстве. За его производство отвечала компания ООО "ЭкоСтар Фэктори". Отмечается, что большую часть оборудования удалось заменить отечественными разработками. Производственные мощности комплекса позволяют перерабатывать до 10 тысяч тонн отходов ежегодно.

Ранее обозреватель Литовкин заявил, что танки Abrams не попадут на Украину сразу после модернизации.

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