Обозреватель Литовкин заявил, что танки Abrams не попадут на Украину сразу после модернизации

По словам эксперта, на модернизацию танка нужны большие деньги.

Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что танки Abrams не попадут на Украину сразу после модернизации. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, на модернизацию танка нужны большие деньги. Он подчеркнул, что США не отправляют Киеву свои лучшие танк, а со старых снимают броневые листы, ослабляя тем самым броневую защиту машины. Литовкин добавил, что Вашингтон относится к украинцам как к людям "третьего-четвертого сорта".

Ранее метеоролог Шувалов предупредил о сильных осадках в Москве.

Фото: pxhere.com