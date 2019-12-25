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Обозреватель Литовкин заявил, что танки Abrams не попадут на Украину сразу после модернизации
Сегодня, 14:24
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Обозреватель Литовкин заявил, что танки Abrams не попадут на Украину сразу после модернизации

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По словам эксперта, на модернизацию танка нужны большие деньги.

Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что танки Abrams не попадут на Украину сразу после модернизации. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, на модернизацию танка нужны большие деньги. Он подчеркнул, что США не отправляют Киеву свои лучшие танк, а со старых снимают броневые листы, ослабляя тем самым броневую защиту машины. Литовкин добавил, что Вашингтон относится к украинцам как к людям "третьего-четвертого сорта".

Ранее метеоролог Шувалов предупредил о сильных осадках в Москве.

Фото: pxhere.com

Теги: мнение эксперта, сша, танк abrams, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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