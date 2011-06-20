Метеоролог Шувалов предупредил о сильных осадках в Москве

По его словам, город накроют дожди с грозами, градом и сильным ветром.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о сильных осадках в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам синоптика, город накроют дожди с грозами, градом и сильным ветром. Он подчеркнул, что подтопления на некоторых дорогах Москвы связаны не с интенсивностью дождя, а с работой ливневой канализации. Шувалов добавил, что к выходным установится сухая и тепла погода.

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Фото: Piter.tv