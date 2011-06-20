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Метеоролог Шувалов предупредил о сильных осадках в Москве
Сегодня, 14:42
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Метеоролог Шувалов предупредил о сильных осадках в Москве

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По его словам, город накроют дожди с грозами, градом и сильным ветром.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о сильных осадках в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам синоптика, город накроют дожди с грозами, градом и сильным ветром. Он подчеркнул, что подтопления на некоторых дорогах Москвы связаны не с интенсивностью дождя, а с работой ливневой канализации. Шувалов добавил, что к выходным установится сухая и тепла погода.

Ранее политолог Мезюхо заявил, что Макрон совершил большую политтехнологическую ошибку на выборах.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шувалов, москва, осадки, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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