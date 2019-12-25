Политолог Мезюхо заявил, что Макрон совершил большую политтехнологическую ошибку на выборах

По мнению эксперта, французский лидер идет на риск, пытаясь улучшить свои электоральные позиции.

Политолог Иван Мезюхо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон совершил большую политтехнологическую ошибку на выборах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, французский лидер идет на риск, пытаясь улучшить свои электоральные позиции. Он напомнил, что в истории Франции уже случалось такое, что глава государства шел на досрочные парламентские выборы и проигрывал их. Мезюхо считаает, что внеочередное голосование может стать шансом для других политических сил улучшить свои электоральные показатели.

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