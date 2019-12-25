Политолог Мезюхо заявил, что Макрон совершил большую политтехнологическую ошибку на выборах

Политолог Иван Мезюхо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон совершил большую политтехнологическую ошибку на выборах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По мнению эксперта, французский лидер идет на риск, пытаясь улучшить свои электоральные позиции. Он напомнил, что в истории Франции уже случалось такое, что глава государства шел на досрочные парламентские выборы и проигрывал их. Мезюхо считаает, что внеочередное голосование может стать шансом для других политических сил улучшить свои электоральные показатели.
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Фото: Pixabay.com
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