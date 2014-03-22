Метеоролог Позднякова сообщила о переменчивой и холодной погоде в Москве

По словам эксперта, неустойчивую погоду в столице будут определять разные части атлантических циклонов.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила о переменчивой и холодной погоде в столице. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам метеоролога, неустойчивую погоду в Москве будут определять разные части атлантических циклонов. Позднякова отметила, что в понедельник будет комфортная погода с потеплением до +26 градусов, однако во второй половине дня стоит ожидать дожди. Эксперт добавила, что ситуация изменится во вторник, а в основной циклон вольется порция средиземноморского воздуха. Кроме того, в Москве пройдут дожди с грозами и сильным ветром.

Ранее Куртяник заявила, что камеры в Подмосковье научили следить за чистотой.

Фото: Piter.tv