Куртяник заявила, что камеры в Подмосковье научили следить за чистотой

По ее словам, задействованная в сфере ЖКХ система отправляет заявки в управляющие компании и контролирует их исполнение.

Министр госуправления, информтехнологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник заявила, что камеры в регионе научили следить за чистотой с помощью искусственного интеллекта. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По ее словам, задействованная в сфере ЖКХ система следит за чистотой на улицах, отправляет заявки в управляющие компании и контролирует их исполнение. Куртяник уточнила, что ИИ внедрили более чем в 30 проектов по восьми основным направлениям работы. Также министр подчеркнула, что система анализирует фотопоток и выделяет для инспектора узкие участки, где есть проблема с чистотой.

Ранее мы сообщали, что самолет "Аэрофлота" разорвал шасси после неудачного взлета в Бишкеке.

Фото: Piter.tv