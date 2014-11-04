Самолет "Аэрофлота" разорвал шасси после неудачного взлета в Бишкеке

Пассажиров погрузили в автобусы и привезли обратно в аэропорт.

Самолет российской компании "Аэрофлот" разорвал шасси после неудачного взлета из аэропорта в Бишкеке. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел 8 июня. Самолет, выполнявший рейс Бишкек – Москва, стал набирать скорость для взлета, но не смог подняться в воздух, после чего начал резко тормозить.

Самолет российской компании "Аэрофлот" днем 8 июня не смог взлететь из аэропорта в Бишкеке, а при попытке торможения порвал шасси. Об этом 360.ru рассказала одна из пассажирок рейса. При экстренном торможении покрышки шасси разорвало.

На место инцидента выехали пожарные машины и специальные бригады экстренной службы. Пассажиров погрузили в автобусы и привезли обратно в аэропорт. Вылет рейса перенесли на 9 июня.

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Видео: 360.ru