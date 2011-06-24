Эксперт рассказал, как развивается электронная торговая площадка РЭО

Заур Абдурахимов рассказал о задачах онлайн-площадки по поиску утилизаторов.

На электронной торговой площадке РЭО представлены четыре тысячи компаний. Они прозрачны, открыты, показывают, чем занимаются. И все это можно посмотреть в электронном виде, рассказал в интервью телеканалу 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов. По словам спикера, количество организаций на ЭТП должно увеличиться. Он ожидает, что до конца 2024 года будет привлечено свыше пяти тысяч пользователей.

По сути, рынок сильно меняется. Ранее в России не было похожего инструмента, а так торгуется все то, что и торговалось раньше в оффлайне. Сейчас важно и ценно, чтобы фракции были очищены, потому что это и стимул для утилизаторов, и стимул для региональных операторов — продвигать раздельный сбор мусора. Заур Абдурахимов, глава ЭТП ППК РЭО

Специалист пояснил, что для начала площадке регистрируется производитель, потом приходит утилизатор. Последний ищет контракт, подходящие для него лоты и подписывает соглашение. Все процессы осуществляются в онлайн-режиме при работе электронного документооборота. Заур Абдурахимов подчеркнул, что утилизатор обязуется исполнить цифры в рамках подписанного контракта. При этом прозрачность выполнения задач фиксируется.

Самой восстребованной фракции на площадке остается пластик, которым торгуется порядка 40 процентов от общего вала всей фракций в объеме. Дополнительно растет процент макулатуры, стекла, алюминия, фиксируется прирост по части электроники. Эксперт напомнил, что торговая площадка РЭО помогает реализовывать вторсырье. Сейчас в нее попадает четыре тысячи пользователей, находится свыше двух тысяч лотов на общую сумму, превышающую пять миллиардов рублей.

За отходами в Петербурге будут следить дроны.

Фото: Piter.tv