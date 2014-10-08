В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников

Отмечается, что в заложниках оказались оперативный сотрудник и надзиратель.

В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники двух сотрудников. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний.

Отмечается, что в заложниках оказались оперативный сотрудник и надзиратель. Захватившие их заключенные имеют судимости за участие в террористическом движении и подготовку теракта в здании Верховного суда КЧР. На месте происшествия находится начальник областного главка ФСИН, представители правоохранительных органов и прокуратуры.

В центре Ростова-на-Дону ограничили движение. По информации СМИ, шестеро арестантов сломали оконную решетку в своей камере, проникли в дежурную часть и смогли отобрать у сотрудников ФСИН оружие. Несколько кварталов вокруг оцеплено.

Ранее в Кузбассе задержали преступную группу, которая вымогала деньги у местных жителей.

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