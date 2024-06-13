В Кузбассе задержали преступную группу, которая вымогала деньги у местных жителей

Силовиками задержаны четыре человека.

Неоднократно судимый 30-летний россиянин из города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, который придерживался идеологии экстремистского движения "Арестантское уголовное единство"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России), организовал преступную группу для вымогательства денежных средств у местных жителей. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники регионального управления ФСБ по Кузбассу. В настоящее время мужчина и еще трое граждан задержаны.

При силовой поддержке СОБР Росгвардии реализованы мероприятия по пресечению противоправной деятельности. Задокументировано четыре факта осуществления вымогательства под угрозой применения насилия и уничтожения, принадлежащего им имущества. УФСБ РФ по Кузбассу

Добавим, что злоумышленник продвигал запрещенную идеологию в своей ОПГ. Он пропагандировал криминальные ценности, а также неукоснительное соблюдение "воровского кодекса", асоциальное поведение, поощрял ненависть и агрессию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Дополнительно мужчина материально помогал лицам, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Замгендиректора кемеровской транспортной компании обвиняют во взятке в 23 млн рублей.

Фото и видео: Управление ФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу