Замгендиректора кемеровской транспортной компании обвиняют во взятке в 23 млн рублей

Подозреваемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заместитель генерального директора по троллейбусным перевозкам Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) обвиняется в получении взятки более чем в 23 миллиона рублей. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники регионального управления ФСБ по Кузбассу. Специалисты из надзорного ведомства установили, что чиновник в период с января 2018 года по сентябрь 2023 года за денежное вознаграждение оказывал руководителям различных частных компаний свое содействие в заключении договоров закупки товаров, работ и услуг для нужд АО "КЭТК". Дополнительно мужчина обеспечивал предоставление троллейбусов для размещения на них рекламных объявлений.

В Следственном комитете по российскому региону уточнили, что обвиняемый с ноября 2022 года по июль 2023 года заключал контракты с коммерческой компанией на обслуживание и ремонт троллейбусов. За эту услугу он получил около 5,2 миллиона рублей. В рамках оперативных мероприятий выяснилось, что обвиняемый получал взятки с 2018 года. Сейчас мужчина полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время предварительного расследования он находился под стражей.

На имущество и денежные средства обвиняемого наложен арест на сумму свыше 33 млн рублей. прессс-служба ФСБ РФ по Кемеровской области

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд по существу. Ранее генеральный директор КЭТК был арестован за выпуск на линию трамвая с неисправными тормозами, что привело к автомобильной аварии, в котором погиб 1 человек и 146 получили травмы.

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Фото и видео: СК РФ