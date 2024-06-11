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Бортников: установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокусе"

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Глава ФСБ рассказал о террористических угрозах для страны.

Российские спецслужбы установили причастность украинской военной разведки к террористическому акту, произошедшему в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" в марте 2024 года. Соответствующую информацию распространил  председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников. Эксперт выступил на заседании НАК. 

Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. 

Александр Бортников, глава ФСБ РФ

Участников теракта в "Крокусе" задержали недалеко от границы с Украиной.

Фото и видео: Telegram / Звезда

Теги: александр бортников, крокус сити холл, нак, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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