Глава ФСБ рассказал о террористических угрозах для страны.

Российские спецслужбы установили причастность украинской военной разведки к террористическому акту, произошедшему в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" в марте 2024 года. Соответствующую информацию распространил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников. Эксперт выступил на заседании НАК.

Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Александр Бортников, глава ФСБ РФ

Участников теракта в "Крокусе" задержали недалеко от границы с Украиной.

Фото и видео: Telegram / Звезда