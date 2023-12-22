Глава комитета по развитию туризма Петербурга покидает должность

Однако сам Корнеев официально не подтвердил эти сведения.

Глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, предположительно, покидает свой пост пишет "Фонтанка".

Однако сам Корнеев официально не подтвердил эти сведения. Отмечается, что решение об отставке было принято недавно и не планировалось заранее. Временно исполняющей обязанности главы комитета станет Нана Гвичия, заместитель главы ведомства. Причины ухода с должности пока неизвестны.

Сергей Корнеев возглавил комитет по развитию туризма Петербурга в 2020 году: его первые шаги на этой должности были посвящены восстановлению туристической отрасли после пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщили о том, что бывший главком Евменов назначен начальником Академии ВМФ.

Фото: Правительство Петербурга