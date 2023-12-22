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Бывший главком Евменов назначен начальником Академии ВМФ
Сегодня, 13:10
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Бывший главком Евменов назначен начальником Академии ВМФ

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На его место был назначен адмирал Александр Моисеев.

Адмирал Николай Евменов, который до недавнего времени занимал должность главнокомандующего Военно-морским флотом, назначен на пост руководителя петербургской Академии ВМФ. Об этом сообщает источник издания "Известия".

Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ и адмирал в отставке Владимир Комоедов подтвердил информацию об отставке главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова. На его место был назначен адмирал Александр Моисеев.

Александр Моисеев вступил в должность командующего Северным флотом 3 мая 2019 года, заменив на этом посту Евменова, который в тот же день стал главнокомандующим ВМФ.

Ранее эксперты прокомментировали назначение Белоусова на пост министра обороны.

Фото: Минобороны РФ

Теги: санкт-петербург, смена кадров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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