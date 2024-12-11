Названа причина отставки вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева

Губернатор Александр Беглов принял отставку высокопоставленного чиновника.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Олега Эргашева, который покидает свой пост по собственному желанию. Причина ухода - добровольная отставка - указана в официальном сообщении, опубликованном на сайте Смольного.

Олег Эргашев занимал должность вице-губернатора с 2021 года и курировал ключевые направления городской администрации, включая деятельность комитета здравоохранения, управления ветеринарии и комитета по информации и связи. Его работа пришлась на непростой период — борьбу с последствиями пандемии, модернизацию системы здравоохранения города и внедрение цифровых технологий.

Решение об отставке, принятое самим Эргашевым, стало неожиданным для многих, учитывая его значимую роль в ряде городских проектов. Какие именно причины побудили вице-губернатора покинуть занимаемую должность, пока не сообщается.

Для справки: Олег Эргашев, биография

Олег Эргашев родился в Ленинграде. В 1986 году окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. Обладает степенью доктора медицинских наук, является хирургом, онкологом и колопроктологом высшей категории.

В 1990-е годы он работал хирургом в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, а затем в Закавказье. В начале 2000-х годов вернулся в Санкт-Петербург, где начал преподавательскую деятельность в Военно-медицинской академии. В 2010 году перешел на государственную службу, заняв должность в правительстве Ленинградской области. С 5 марта 2020 года занимает пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного