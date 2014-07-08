Стало известно, сколько случаев заражений менингококком зафиксировали в Петербурге с начала года

Из всех пациентов скончался 1 человек.

За первые 6 месяцев 2023 года в Северной столице было зафиксировано 17 случаев заболевания менингококковой инфекцией. Из всех пациентов скончался 1 человек. Об этом сообщила пресс-служба управления регионального Роспотребнадзора.

Также в ведомстве отметили, что среди заболевших в городе за первое полугодие насчитывается трое детей до 17 лет. За весь период 2022 года также было зафиксировано 17 случаев менингококковой инфекции, 9 из которых затронуло детей и подростков. Один случай также стал летальным. Ещё годом ранее в городе насчитывалось 9 случаев заболевания, заразились только дети. Двое из них скончались.

В Роспотребнадзоре ещё раз напомнили, что единственным эффективным способом защитить себя и детей от менингококковой инфекции и её осложнений является вакцинация: прививка не входит в перечень обязательных, тем не менее ее рекомендуется сделать её, тем более с учётом того, вакцина полностью безопасна и не содержит живых бактерий.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам напомнили об опасности менингита.

Фото: Piter.TV