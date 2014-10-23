Петербуржцам напомнили об опасности менингита

Смертность от менингококковой инфекции среди взрослых составляет 15%.

После трагедии на складе OZON в Екатеринбурге, где двое сотрудников погибли от вспышки менингита, во многих города РФ возникли панические настроения. О том, как проявляется страшная болезнь и как уберечься от неё, рассказала пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве отметили, что менингококковая инфекция остаётся в списке заболеваний, которое может привести к летальному исходу. Чаще всего она передаётся воздушно-капельном путем, но возможно заражение и контактно-бытовым путём.

Заболевание проявляется через менингит и сепсис. В качестве симптомов можно отметить проявление лихорадки, светобоязни, сильнейшими головными болями, высыпаниями, схожими с кровоизлиянием и общей бледностью. В худшем случае менингит может привести к ампутации конечности, глухоте, парезу и судорогам. Смертность от менингококковой инфекции среди взрослых составляет 15%, но в группе риска находятся в основном дети.

В Роспотребназоре добавили, что единственной защитой от заболевания на сегодняшний день является вакцинация.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор Петербурга назвал лишь один безопасный для купания водоем.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)