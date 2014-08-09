Роспотребнадзор Петербурга назвал лишь один безопасный для купания водоем

Роспотребнадзор Петербурга назвал безопасным для отдыха только один пляж. Остальные 23 водоема не соответствуют нормам.

Среди 24 проверенных водоемов Петербурга только один признан пригодным для купания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора города.

Речь идет об озере Безымянное в Красносельском районе. Только там ведомство назвало воду чистой. Остальные 23 водоема не соответствует требований санитарного законодательства. Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам.

Данные о качестве воды города были получены с помощью 144 проб на санитарно-химические и другие показатели.

Ранее сообщалось, что на время ремонта "Пионерской" усилили движение автобусных маршрутов.

Фото: Piter.TV