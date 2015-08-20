На время ремонта «Пионерской» усилили движение автобусных маршрутов

Станцию метро «Пионерская» закрыли на ремонт до конца августа. На период работ для горожан организовали удобные маршруты, а также ввели новые.

Еще в конце июня, 24 числа, станцию метро "Пионерская" закрыли на ремонт до конца августа. Петербургские власти для горожан запустили удобное движение транспорта, а также с понедельника, 3 июля, запустили новые автобусные маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Теперь в усиленном режиме ездит автобусный маршрут №227. Он является основным, так как соединяет Приморский и Петроградский район, охватывая синюю ветку.

Интервал между автобусами сокращен до 9-10 минут. Всего каждый день курсирует 30 автобусов, выполняет 214 рейсов.

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Фото: Piter.TV