На время ремонта «Пионерской» усилили движение автобусных маршрутов

Еще в конце июня, 24 числа, станцию метро "Пионерская" закрыли на ремонт до конца августа. Петербургские власти для горожан запустили удобное движение транспорта, а также с понедельника, 3 июля, запустили новые автобусные маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
Теперь в усиленном режиме ездит автобусный маршрут №227. Он является основным, так как соединяет Приморский и Петроградский район, охватывая синюю ветку.
Интервал между автобусами сокращен до 9-10 минут. Всего каждый день курсирует 30 автобусов, выполняет 214 рейсов.
Ранее сообщалось, что в Москве легковой автомобиль Hyundai зажало между двумя грузовиками.
Фото: Piter.TV
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