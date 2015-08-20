В Москве легковой Hyundai зажало между двумя грузовиками. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Инцидент произошел на юго-востоке столицы. По предварительным данным, грузовик FAW врезался в легковой автомобиль, который в свою очередь столкнулся со стоящим впереди грузовиком MAN. Водитель Hyundai погиб на месте. Выясняются все обстоятельства аварии.
Ранее мы сообщали, что на трассе под Екатеринбургом в ДТП погибли пять человек.
Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
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