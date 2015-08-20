Водитель автомобиля погиб на месте.

В Москве легковой Hyundai зажало между двумя грузовиками. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Инцидент произошел на юго-востоке столицы. По предварительным данным, грузовик FAW врезался в легковой автомобиль, который в свою очередь столкнулся со стоящим впереди грузовиком MAN. Водитель Hyundai погиб на месте. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что на трассе под Екатеринбургом в ДТП погибли пять человек.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ