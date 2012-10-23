  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:22
172
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На трассе под Екатеринбургом в ДТП погибли пять человек

0 0

Одна из машин полностью сгорела в результате столкновения.

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошел ночью 3 июля на 44-м километре трассы. Автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с Mitsubishi Outlander. Одна из машин полностью сгорела в результате столкновения.

В Госавтоинспекции по региону отметили, что водитель Mitsubishi и три человека из Hyundai погибли на месте до приезда скорой помощи. Пассажир Hyundai скончался по дороге в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что девять человек погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Дагестане.

Видео: URA.ru

Теги: дтп, екатеринбург, жертвы, трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии