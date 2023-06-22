Еще 20 человек пострадали в результате ДТП.

Девять человек погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на трассе Р-217 "Кавказ". Автобус, выполнявший рейс Москва – Хасавюрт, столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком. Еще 20 человек пострадали в результате ДТП. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту происшествия.

Ранее мы сообщали, что на МКАД произошло ДТП с участием трех лосей.

Видео: Telegram / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана